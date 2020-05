Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2020 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 10 MAGGIO 2020 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA SEGNALATO UN INCIDENTE CON VEICOLO RIBALTATO TRA CERVETERI E SANTA SEVERA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO;

TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’;

E A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL COVID 19, RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI SPOSTAMENTI SOLO PER MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITA’; RIGUARDO ALLE DISPOSIZIONI DELLA FASE 2 INERENTI AL TRASPORTO PUBBLICO, A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

