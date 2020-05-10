Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 10 MAGGIO 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’;
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI, SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA DIURNA DALLE 7.30 ALLE 17.30 TRA IL KM 27+300 ED IL KM 28+300; ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO, CON LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H NELL’AREA DEL CANTIERE; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 19 GIUGNO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral