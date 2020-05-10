Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 10 MAGGIO 2020 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’;
RIGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA NEL NODO COLOSSEO-FORI IMPERIALI, E DEL PROLUNGAMENTO DELLA METRO C, E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO: SULLA LINEA B OGGI 10 MAGGIO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA: ATTIVA LINEA BUS NAVETTA MB; SEMPRE IN DATA ODIERNA A PARTIRE DALLE 21 SERVIZIO SOSPESO ANCHE SULLA LINEA C NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA: ANCHE QUI SARANNO ATTIVE LINEE BUS SOSTITUTIVE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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