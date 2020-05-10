Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 10 MAGGIO 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
CIRCOLAZIONE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA NELLE DUE DIREZIONI;
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PER LAVORI A CURA DI AUTOSTRADE, FINO AL PROSSIMO 19 MAGGIO A PARTIRE DALLE ORE 21 E FINO ALLE 5 DEL MATTINO SARA’ CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO LA A1 MILANO –NAPOLI, , SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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