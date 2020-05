Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 10 MAGGIO 2020 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

CIRCOLAZIONE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’;

RIGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C TRA COLOSSEO E FORI IMPERIALI LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA: ATTIVA LINEA BUS NAVETTA MB; A PARTIRE DALLE 21 SERVIZIO SOSPESO ANCHE SULLA LINEA C TRA SAN GIOVANNI E MALATESTA: ANCHE QUI SARANNO ATTIVE LINEE BUS SOSTITUTIVE; IN CHIUSURA RIGUARDO ALLE DISPOSIZIONI DELLA FASE 2 INERENTI AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

