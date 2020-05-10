Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2020 ore 15:30

di - 10 Maggio 2020 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 10 MAGGIO 2020 ORE 15.20 ALESSANDRO CECATI
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
    CIRCOLAZIONE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’;
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    NELLA CAPITALE SONO IN CORSO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA NEL NODO COLOSSEO – FORI IMPERIALI.
    PER AGEVOLARE GLI INTERVENTI, SULLA LINEA B LA CIRCOLAZIONE SARÀ SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA. I TRENI SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB CHE SEGUE LO STESSO ORARIO DELLA METRO.
    RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
    DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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