Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2020 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 10 MAGGIO 2020 ORE 18.20 ALESSANDRO CECATI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

NEL COMUNE DI FIUMICINO DA DOMANI 11 MAGGIO POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON 5 NUOVE LINEE DI BUS. PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

TRASPORTO FERROVIARIO LA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO SERVIZIO RALLENTATO PER UN GUIASTO A ROMA SMISTAMENTO. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 50 MINUTI

RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.

DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

