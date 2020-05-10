Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2020 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 10 MAGGIO 2020 ORE 19.20 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI ATTIVI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE DI SICUREZZA. FINO AL 19 MAGGIO, DUNQUE, RESTERÀ CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN ENTRATA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO – NAPOLI. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CASELLO DI MONTE PORZIO CATONE.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
NELLA CAPITALE SONO IN CORSO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA NEL NODO COLOSSEO – FORI IMPERIALI.
PER AGEVOLARE GLI INTERVENTI, SULLA LINEA B LA CIRCOLAZIONE SARÀ SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA. I TRENI SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB CHE SEGUE LO STESSO ORARIO DELLA METRO.
INFINE RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
ERA QUESTA L’ULTIMA NOTIZIA, PER OGGI È TUTTO, DA ALESSANDRO CECATI E ASTRAL INFOMOBILITÀ APPUNTAMENTO A DOMANI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral