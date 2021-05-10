Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 10 MAGGIO 2021 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULL’A1 FIRENZE-ROMA PERMANGONO CODE DI 6 KM TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO VERSO FIRENZE, A CAUSA DI UN INCIDENTE, ORA RIMOSSO, AVVENUTO AL KM 520 E CHE HA VISTO COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI.
GROSSI DISAGI ANCHE PER CHI INVECE E’ IN TRANSITO SULLA PONTINA, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA. SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. ALTRO INCIDENTE, QUI VERSO LATINA, TRA POMEZIA E IL BIVIO CON VIA LAURENTINA; QUETTRO I VEICOLI COINVOLTI.
SULLA FLAMINIA CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA CASTELNUOVO DI PORTO E MORLUPO VERSO TERNI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral