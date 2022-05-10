Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2022 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 10 MAGGIO 2022 20.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PERMANGONO I RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA
E, IN INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA
ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA FL1 ORTE – ROMA-FIUMICINO AEROPORTO, LA LINEA IN PRECEDENZA SOSPESA PER ACCERTAMENTI DELLE AUTORITA’ E’ STATA RIATTIVATA, MALA CIRCOLAZIONE E’ FORTEMENTE RALLENTATA
RESTIAMO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, CHIUSURA ANTICIPATA ALLE ORE 21.00 PER LA LINEA B DELLA METROPOLITANA
TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI.
SERVIZIO REGOLARE, ANCHE DOPO LE 21,
TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA E TRA CASTRO PRETORIO E IONIO.
PER LA RETE DI SUPERFICIE
RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE DI ASTRAL SPA
LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA S15 ACILIA-PIRAMIDE
INFINE,
GLI EVENTI NELLA CAPITALE
QUESTA SERA E DOMANI SERA
LITFIBA IN CONCERTO ALL’ATLANTICO LIVE. DIVIETI DI SOSTA NELL’AREA DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral