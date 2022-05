Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2022 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 10 MAGGIO 2022 20.20 GINA PANDOLFO

PERMANGONO I RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA

E, IN INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA

ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA FL1 ORTE – ROMA-FIUMICINO AEROPORTO, LA LINEA IN PRECEDENZA SOSPESA PER ACCERTAMENTI DELLE AUTORITA’ E’ STATA RIATTIVATA, MALA CIRCOLAZIONE E’ FORTEMENTE RALLENTATA

RESTIAMO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, CHIUSURA ANTICIPATA ALLE ORE 21.00 PER LA LINEA B DELLA METROPOLITANA

TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI.

SERVIZIO REGOLARE, ANCHE DOPO LE 21,

TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA E TRA CASTRO PRETORIO E IONIO.

PER LA RETE DI SUPERFICIE

RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE DI ASTRAL SPA

LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA S15 ACILIA-PIRAMIDE

INFINE,

GLI EVENTI NELLA CAPITALE

QUESTA SERA E DOMANI SERA

LITFIBA IN CONCERTO ALL’ATLANTICO LIVE. DIVIETI DI SOSTA NELL’AREA DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’

