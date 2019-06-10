Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 10 GIUGNO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA A24 E LA NOMENTANA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 TRA TOR VERGATA E L’ALLACCIO COL GRA CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO;
SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA, TRAFFICO IN AUMENTO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MACCHIA SAPONARA NELLE DUE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA ROMA-LIDO DALLA STAZIONE COLOMBO
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral