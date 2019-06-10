Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 10 GIUGNO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LA CASILINA E LA NOMENTANA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA FLAMINIA PERMANE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA, TRAFFICO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA, E, PROSEGUENDO, CODE TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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