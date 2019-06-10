Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 10 GIUGNO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA E FORTI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E A24, MENTRE IN ESTERNA, SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E TRIONFALE E, AVANTI, TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO BLOCCATO SULL’AUTOSTRADA AI TRA LA DIRAMAZIONE ROM-SUD E LA A24 IN DIREZIONE FIRENZE;
TRAFFICO INTENSO POI SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL CENTRO;
SULLA FLAMINIA PERMANE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA, TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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