Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 10 GIUGNO 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA SULL’INTERO ARCO ORIENTALE: TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E l’APPIA, MENTRE IN ESTERNA, SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E CASSIA, TRA AURELIA E PISANA, E, AVANTI, TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
SULL’AUTOSTRADA A1 SEI CHILOMETRI DI CODA TRA LA DIRAMAZIONE ROM-SUD E L’ALLACCIO CON LA A24 IN DIREZIONE FIRENZE;
TRAFFICO INTENSO POI SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL CENTRO;
SULLA FLAMINIA PERMANE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA, TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN DIREZIONE CENTRO;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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