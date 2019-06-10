Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 10 GIUGNO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA, CODE TRA TUSCOLANA E PRENESTINA E, PROSEGUENDO, TRA CASSIA BIS E CASSIA.
SULL’AUTOSTRADA A1 SI STA IN CODA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROM-SUD E L’ALLACCIO CON LA A24 IN DIREZIONE FIRENZE; SEMPRE SULL’A1 TRAFFICO CONGESTIONATO PER UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO DIREZIONE ROMA;
SUL TRATTO URBA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E L’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE RACCORDO;
SULLA FLAMINIA PERMANE TRAFFICO INTENSO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA, TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN DIREZIONE CENTRO;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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