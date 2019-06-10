Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 10 GIUGNO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA TUSCOLANA E A24;
SULL’A1 TRAFFICO ANCORA CONGESTIONATO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO DIREZIONE ROMA;
PER CHI PERCORRE LA CASILINA TRAFFICO INTENSO IN TRATTI SALTUARI TRA PANTANO E FONTANA CANDIDA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E CASAL DE’ PAZZI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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