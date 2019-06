Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 10 GIUGNO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA TUSCOLANA E A24;

SULL’A1 TRAFFICO ANCORA CONGESTIONATO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO DIREZIONE ROMA;

PER CHI PERCORRE LA CASILINA TRAFFICO INTENSO IN TRATTI SALTUARI TRA PANTANO E FONTANA CANDIDA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E CASAL DE’ PAZZI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

