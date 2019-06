Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 10 GIUGNO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA SUL RACCORDO RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA;

QUALCHE RALLENTAMENTO POI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO;

TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN DIREZIONE ROMA;

MEDESIMA SITUAZIONE DI TRAFFICO ANCHE SULLA CASILINA DOVE SI RALLENTA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

