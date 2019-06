Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 10 GIUGNO 2019 ORE 15:20 MARIA ROSARIA TORTOLA

IN APERTURA LA VIABILITA’ NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA . IN SEGUITO ALL’ESPLOSIONE VERIFICATASI STAMATTINA IN CORSO COSTITUENTE, CHE HA DANNEGGIATO TRA GLI ALTRI ANCHE IL PALAZZO COMUNALE, E’ STATA CHIUSA LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA ALL’ALTEZZA DEL PAESE STESSO PER PERMETTERE L’ACCESSO AI MEZZI DI SOCCORSO. DEVIAZIONI A PARTIRE ANCHE DA VIA DEI LAGHI. I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI

SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CREA DISAGI CON CODE IN USCITA DA ROMA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA

IN SENSO DI MARCIA OPPOSTA SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI BORGO MONTELLO

SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA PONTINA E LA ROMANINA

IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO PER LA PRESENZA DI CANTIERI TRA LA NOMENTANA E LA A24 ROMA TERAMO

