Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 16:30

IN APERTURA LA VIABILITA’ NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA . IN SEGUITO ALL’ESPLOSIONE VERIFICATASI STAMATTINA IN CORSO COSTITUENTE, CHE HA DANNEGGIATO TRA GLI ALTRI ANCHE IL PALAZZO COMUNALE, E’ STATA CHIUSA LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA TRA SQUARCIARELLI E VIA DEI LAGHI. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI

SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CREA DISAGI CON CODE IN USCITA DA ROMA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO

IN SENSO DI MARCIA OPPOSTA SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI BORGO MONTELLO PER LAVORI E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI PRATICA DI MARE

SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE E RALLENTAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA

IN INTERNA SI STA IN FILA PER LA PRESENZA DI CANTIERI TRA LA CENTRALE DEL LATTE E LA RUSTICA

