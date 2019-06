Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 10 GIUGNO 2019 ORE 17.05 MARIA ROSARIA TORTOLA

IN APERTURA LA VIABILITA’ NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA. IN SEGUITO ALL’ESPLOSIONE VERIFICATASI STAMATTINA IN CORSO COSTITUENTE, CHE HA DANNEGGIATO TRA GLI ALTRI ANCHE IL PALAZZO COMUNALE, E’ STATA CHIUSA LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA TRA SQUARCIARELLI E VIA DEI LAGHI. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI

SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE E RALLENTAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA

IN INTERNA SI STA IN FILA ANCHE PER LA PRESENZA DI CANTIERI TRA LA BUFALOTTA E LA RUSTICA PIU’AVANTI SI RALLENTA TRA LA ROMANINA E LA VIA APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE MENTRE IN USCITA CODE A TRATTI TRA VIA DELLA SERENISSIMA E IL RACCORDO

SULLA PONTINA CODE IN SMALTIMENTO PER INCIDENTE ORA RIMOSSO TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTA SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI BORGO MONTELLO

INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO:

RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE IN DIREZIONE DEL CAPOLUOGO TOSCANO. I CONVOGLI VIAGGIANO CON 40 MINUTI DI RITARDO

