Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 18:15

INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA LA MAGLIANA E LA ROMANINA

IN INTERNA SI STA IN FILA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA PER POI RALLENTARE NEL TRATTO LAURENTINA CRISTOFORO COLOMBO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE MENTRE IN USCITA SI PROCEDE A

RILENTO TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO

SI STA IN FILA SULLA A91 ROMA FIUMICINO DAVIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR

IN USCITA DA ROMA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE

E SULLA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E VIA RINALDO D’AQUINO

TRAFFICATA LA NETTUNENSE TRA CECCHINA E PAVONA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

INFINE CONTINUANO I DISAGI NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA DOVE DA STAMATTINA, IN SEGUITO AD UN ESPLOSIONE AVVENUTA IN CORSO COSTITUENTE, LA VIABILITA’ E’ STATA MODIFICATA. LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA TRA VIA DELLE BAROZZE E VIA DEI LAGHI. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.

I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI

