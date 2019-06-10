Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 10 GIUGNO 2019 ORE 18.35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI CON CODE PER INCIDENTE TRA CEPRANO E FERENTINO IN DIREZIONE ROMA PRESTARE ATTENZIONE
PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA
IN INTERNA SI STA IN FILA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE MENTRE IN USCITA SI PROCEDE A
RILENTO TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO
SI STA IN FILA SULLA A91 ROMA FIUMICINO DAVIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR MENTRE IN SENSO OPPOSTO CODE DA VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA AL RACCORDO
IN USCITA DA ROMA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE
PER LAVORI SI STA IN FILA SULLA PONTINA IN DIREZIONE ROMA ALTEZZA DI BORGO MONTELLO
INFINE CONTINUANO I DISAGI NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA DOVE DA STAMATTINA, IN SEGUITO AD UN ESPLOSIONE AVVENUTA IN CORSO COSTITUENTE, LA VIABILITA’ E’ STATA MODIFICATA. LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA TRA VIA DELLE BAROZZE E VIA DEI LAGHI. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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