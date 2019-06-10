Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 10 GIUGNO 2019 ORE 19.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI CON 4 KM DI CODA PER INCIDENTE TRA CEPRANO E FERENTINO AVVENUTO AL KM 623+000 IN DIREZIONE ROMA PRESTARE ATTENZIONE
PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA APPIA
IN INTERNA SI STA IN FILA TRA NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN USCITA TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO
CODE A TRATTI SULLA A91 ROMA FIUMICINO IN USCITA TRA VIA ISACCO NEWTON E IL RACCORDO
SEMPRE IN USCITA DA ROMA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA
INFINE CONTINUANO I DISAGI NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA DOVE DA STAMATTINA, IN SEGUITO AD UN ESPLOSIONE AVVENUTA IN CORSO COSTITUENTE, LA VIABILITA’ E’ STATA MODIFICATA. LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA TRA VIA DELLE BAROZZE E VIA DEI LAGHI. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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