Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 20:30

INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI CON 2 KM DI CODA PER INCIDENTE TRA CEPRANO E FERENTINO AVVENUTO AL KM 623+000 IN DIREZIONE ROMA PRESTARE ATTENZIONE NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU DUE CORSIE. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI USCIRE A FROSINONE E RIENTRARE A FERENTINO

PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA

IN USCITA DA ROMA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA

PASSIAMO AI CANTIERI:

SUL RACCORDO PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI SVOLTI DA ANAS IN CARREGGIATA INTERNA. QUESTA SERA DALLE 21.30 ALLE 5.30 DI DOMANI MATTINA SARA’ CHIUSO IL TRATTO TRA ARDEATINA E LAURENTINA

INFINE NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA DA STAMATTINA, IN SEGUITO AD UN ESPLOSIONE AVVENUTA IN CORSO COSTITUENTE, LA VIABILITA’ E’ STATA MODIFICATA. LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA E’ ANCORA CHIUSA TRA VIA DELLE BAROZZE E VIA DEI LAGHI. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.

