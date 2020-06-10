Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E ARDEATINA; MENTRE IN ESTERNA SI SEGNALA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA PRENESTINA E LA A24.
SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
PER CHI PROCEDE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRATA;
FORTE TRAFFICO ANCHE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE ROMA;
TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA TIBURTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL GRA ANCORA UNA VOLTA IN ENTRATA;
SEGNALIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA METEO PER LA GIORNATRA DI OGGI E LE SUCCESSIVE 24 ORE. PREVISTE PRECIPITAZIONI SPARSE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral