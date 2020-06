Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 08:05 FEDERICO MONTI

APRIAMO CON LA ROMA-NAPOLI DOVE UN INCIDENTE TRA CEPRANO E PONTECORVO BLOCCA IL TRAFFICO IN DIREZIONE NAPOLI.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER APPIA E ARDEATINA; MENTRE IN ESTERNA SI SEGNALA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA A24 E LA NOMENTANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;

PER CHI PROCEDE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRATA;

TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA SULLA VIA FLAMINIA TRA ALLACCIO GRA E VIA DEI DUE PONTI;

SULLA SALARIA DISAGI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE ROMA;

PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL GRA ANCORA UNA VOLTA IN ENTRATA;

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

