Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 08:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA CEPRANO E PONTECORVO IN DIREZIONE NAPOLI.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI RESIDUI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;
SULLA SALARIA DISAGI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE ROMA;
TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA IN TRATTI SALTUARI TRA TIVOLI E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
Servizio fornito da Astral