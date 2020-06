Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 09:35 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE.

SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SULLA SALARIA ANCORA RALLENTAMENTI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE ROMA;

SI RALLENTA ANCHE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI;

TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA CASILINA TRA PANTANO E TORRE GAIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

Servizio fornito da Astral