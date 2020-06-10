Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA SALARIA ANCORA RALLENTAMENTI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE ROMA;
LEGGERI DISAGI ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SI RALLENTA ANCHE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASILINA TRA PANTANO E TORRE GAIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SULLA VIA APPIA SI RALLENTA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
Servizio fornito da Astral