Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2020 ore 10:30

di - 10 Giugno 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
    SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
    SULLA SALARIA ANCORA RALLENTAMENTI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE ROMA;
    LEGGERI DISAGI ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
    SI RALLENTA ANCHE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI;
    TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASILINA TRA PANTANO E TORRE GAIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
    SULLA VIA APPIA SI RALLENTA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO NELLE DUE DIREZIONI.
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    Servizio fornito da Astral

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