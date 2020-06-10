Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE.
SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI RALLENTA ANCHE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE ROMA;
SI PROCEDE A RILENTO IN TRATTI SALTUARI DELLA TIBURTINA TRA TIVOLI, TIVOLI TERME E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI;
QUALCHE DISAGIO SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASILINA TRA PANTANO E TORRE GAIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SULLA NETTUNENSE SI RALLENTA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
SEGNALIAMO POI TRAFFICO INTENSO SULLA SR82 VALLE DEL LIRI NEL TRATTO COMPRESO TRA SORA E ISOLA LIRI NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
Servizio fornito da Astral