Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 15:20 UMBERTO VERINI
BUON POMERIGGIO E NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
LE DIFFICILI CONDIZIONI METEO CHE INVESTONO IL LAZIO CON ABBONDANTI PIOGGE E VENTI SOSTENUTI STANNO CAUSANDO DISAGI ALLA VIABILITÀ
A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DEL PIANO VIABILE È AL MOMENTO CHIUSA LA SP150 MAGLIANO SABINA IN LOCALITÀ BAUCCHE, SIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO
SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI APRILIA UN INCIDENTE CAUSA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA CASSIA SI PROCEDE LENTAMENTE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA VIA CASILINA SI STA IN CODA TRA FONTANA CANDIDA E FINOCCHIO IN USCITA DA ROMA
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI.
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral