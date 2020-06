Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 16:20 UMBERTO VERINI

BUON POMERIGGIO E NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

LE DIFFICILI CONDIZIONI METEO CHE INVESTONO IL LAZIO CON ABBONDANTI PIOGGE E VENTI SOSTENUTI STANNO CAUSANDO DISAGI ALLA VIABILITÀ

A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DEL PIANO VIABILE È AL MOMENTO CHIUSA LA SP150 MAGLIANO SABINA IN LOCALITÀ BAUCCHE, SIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO

SULLA CASSIA VEIENTANA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’IMBOCCO CON IL GRA GENERA CODE

DUE INCIDENTI SULLA VIA NETTUNENSE CAUSANO DISAGI E CODE. IL PRIMO ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IL SECONDO A PAVONA IN DIREZIONE CECCHINA

È NUOVAMENTE UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI LAGHETTO

SULLA VIA CASSIA SI PROCEDE LENTAMENTE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA DALLA CAPITALE

E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI.

DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral