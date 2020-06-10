Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2020 ore 17:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 17.05 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
LE DIFFICILI CONDIZIONI METEO CHE INVESTONO IL LAZIO CON ABBONDANTI PIOGGE E VENTI SOSTENUTI STANNO CAUSANDO DISAGI ALLA VIABILITÀ
A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DEL PIANO VIABILE È AL MOMENTO CHIUSA LA SP150 MAGLIANO SABINA IN LOCALITÀ BAUCCHE, SIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO
SULLA CASSIA VEIENTANA UN INCIDENTE PROVOCA CODE DA VIA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRATA A ROMA
NUOVAMENTE UN INCIDENTE QUESTA VOLTA SU VIA NETTENENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA CAUSA DISAGI E CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SUL GRA IN ESTERNA CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA CECCHIGNOLA E ANAGNINA
SULLA VIA APPIA AL MOMENTO SI STA IN CODA NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI.
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral