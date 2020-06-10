Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2020 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 17.35 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DEL PIANO VIABILE È AL MOMENTO CHIUSA LA SP150 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 6 E IL 12 IN LOCALITÀ BAUCCHE, SIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO
SULLA CASSIA VEIENTANA UN INCIDENTE PROVOCA CODE DA VIA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRATA A ROMA
SUL GRA IN ESTERNA CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ANAGNINA
SULLA VIA APPIA AL MOMENTO SI STA IN CODA NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO
SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA SI PROCEDE LENTAMENTE IN DIREZIONE CECCHINA E NUOVAMENTE TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE NELLE DUE DIREZIONI
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI.
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral