Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 18.35 UMBERTO VERINI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA SP150 MAGLIANO SABINA AL MOMENTO CHIUSA PER ALLAGAMENTO TRA IL KM 6 E IL 12 IN LOCALITÀ BAUCCHE, SIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO
NUOVAMENTE IN PROVINCIA DI VITERBO È AL MOMENTO CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ANCHE LA SP4 DOGANA ALL’ALTEZZA DEL KM 8+000
PERMANGONO LE CODE SULLA CASSIA DA VIA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRATA A ROMA VEIENTANA A SEGUITO DI UN INCIDENTE
SULLA VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA LA PONTINA E VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE CECCHINA
SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI.
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral