Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2020 ore 18:45

INIZIAMO DALLA SP150 MAGLIANO SABINA AL MOMENTO CHIUSA PER ALLAGAMENTO TRA IL KM 6 E IL 12 IN LOCALITÀ BAUCCHE, SIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO

NUOVAMENTE IN PROVINCIA DI VITERBO È AL MOMENTO CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ANCHE LA SP4 DOGANA ALL’ALTEZZA DEL KM 8+000

PERMANGONO LE CODE SULLA CASSIA DA VIA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRATA A ROMA VEIENTANA A SEGUITO DI UN INCIDENTE

SULLA VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA LA PONTINA E VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE CECCHINA

SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI.

