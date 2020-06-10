Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2020 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 19.35 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO SULLA VIA CASILINA SULLA QUALE UN INCIDENTE DI ANAGNI CAUSA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SIAMO IN LOCALITÀ PANTANELLO
E CONTUNIAMO CON LA SP150 MAGLIANO SABINA CHE AL MOMENTO RESTA CHIUSA PER ALLAGAMENTO TRA IL KM 6 E IL 12 IN LOCALITÀ BAUCCHE, SIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO
NUOVAMENTE IN PROVINCIA DI VITERBO È STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA SP4 DOGANA ALL’ALTEZZA DEL KM 8+000
PERMANGONO LE CODE SULLA VIA CASILINA TRA FONTANA CANDIDA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI.
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral