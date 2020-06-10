Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 20.20 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO CHE AL MOMENTO NON PRESENTA ALCUNA CRITICITÀ LUNGO TUTTE LA PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
CONTINUIAMO CON LA SP150 MAGLIANO SABINA CHE AL MOMENTO RESTA CHIUSA PER ALLAGAMENTO TRA IL KM 6 E IL 12 IN LOCALITÀ BAUCCHE, SIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO
PERMANGONO I RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA TRA FONTANA CANDIDA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI.
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral