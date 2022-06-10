Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2022 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2022 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DALLA DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA L’ALLERTA GIALLA PER IL VENTO, DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
DAI SETTORI ORIENTALI VENTI DA FORTI A BURRASCA
E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE
UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
ORA IL TRAFFICO
SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZINE IN MIGLIORAMENTO
RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA E PIU’ AVANTI TRA VIA DEL MARE E ROMA-FIUMICINO
CODE IN DIMINUZIONE ANCHE SULLE CONSOLARI
SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DEI DUE PONTI
SULLA LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA ROCCALVECCE
SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST, TUTTO VERSO IL CENTRO
PER GLI EVENTI
ROMA SI PREPARA AL DOPPIO CONCERTO DI VASCO ROSSI NELLA CORNICE DEL CIRCO MASSIMO SABATO E DOMENICA
CAMBIA LA VIABILITA’
ALLE TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO DISPOSTE NEI GIORNI SCORSI NELLO SPECIFICO
DALLE ORE 20.00 DI QUESTA SERA, CHIUDERANNO VIA DEL CIRCO MASSIMO, PIAZZALE UGO LA MALFA, VIA DELLA GRECA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE
MAGGIORI DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral