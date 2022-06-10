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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2022 ore 09:45

di - 10 Giugno 2022 - 9:45

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    VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2022 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
    BEN RITROVATI DALLA DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA L’ALLERTA GIALLA PER IL VENTO, DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
    DAI SETTORI ORIENTALI VENTI DA FORTI A BURRASCA
    E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE
    UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
    ORA IL TRAFFICO
    SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZINE IN MIGLIORAMENTO
    RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA E PIU’ AVANTI TRA VIA DEL MARE E ROMA-FIUMICINO
    CODE IN DIMINUZIONE ANCHE SULLE CONSOLARI
    SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DEI DUE PONTI
    SULLA LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA ROCCALVECCE
    SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST, TUTTO VERSO IL CENTRO
    PER GLI EVENTI
    ROMA SI PREPARA AL DOPPIO CONCERTO DI VASCO ROSSI NELLA CORNICE DEL CIRCO MASSIMO SABATO E DOMENICA
    CAMBIA LA VIABILITA’
    ALLE TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO DISPOSTE NEI GIORNI SCORSI NELLO SPECIFICO
    DALLE ORE 20.00 DI QUESTA SERA, CHIUDERANNO VIA DEL CIRCO MASSIMO, PIAZZALE UGO LA MALFA, VIA DELLA GRECA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE
    MAGGIORI DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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