Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2022 ore 09:45

IN APERTURA L’ALLERTA GIALLA PER IL VENTO, DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

DAI SETTORI ORIENTALI VENTI DA FORTI A BURRASCA

E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE

UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA

ORA IL TRAFFICO

SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZINE IN MIGLIORAMENTO

RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA E PIU’ AVANTI TRA VIA DEL MARE E ROMA-FIUMICINO

CODE IN DIMINUZIONE ANCHE SULLE CONSOLARI

SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DEI DUE PONTI

SULLA LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA ROCCALVECCE

SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST, TUTTO VERSO IL CENTRO

PER GLI EVENTI

ROMA SI PREPARA AL DOPPIO CONCERTO DI VASCO ROSSI NELLA CORNICE DEL CIRCO MASSIMO SABATO E DOMENICA

CAMBIA LA VIABILITA’

ALLE TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO DISPOSTE NEI GIORNI SCORSI NELLO SPECIFICO

DALLE ORE 20.00 DI QUESTA SERA, CHIUDERANNO VIA DEL CIRCO MASSIMO, PIAZZALE UGO LA MALFA, VIA DELLA GRECA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE

MAGGIORI DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO

