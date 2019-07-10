Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMANINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA SUD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI FIORANELLO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO VERSO IL RACCORDO
MENTRE IN VIA PALOMBARESE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
INFINE IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI A FONTE DI PAPA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE RICCA IN DIREZIONE ROMA
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