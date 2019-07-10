Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BOCCEA ED AURELIA, ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E PIU AVANTI TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
IN VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PALIDORO E VIALE TRE DENARI IN DIREZIONE ROMA
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO VERSO IL RACCORDO
MENTRE IN VIA PALOMBARESE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
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