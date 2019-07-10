Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 9.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMANINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E T IBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA
PERCORRNENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA TOR DE CENCI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA TIBURTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA SETTEVILLE E SETTECAMINI IN DIREZIONE ROMA
IN VIA PALOMBARESE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
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