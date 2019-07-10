Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE APPIA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA
RIMANENDO IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E FLAMINIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO,
PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA,
IN VIA PALOMBARESE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
IN VIA TIBURTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO VERSO IL RACCORDO
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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