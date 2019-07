Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 11.20 MANUELA CIAMPI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIENTE PROVOCA CODE DA TUSCOLANA A PONTINA

RESTIAMO SUL RACCORDO ANULARE MA IN CARREGIATA ESTERNA TRAFFICO LENTO DA APPIA A TUSCOLANA

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO SI RALLENTA DA PORTONACCIO ALLO SVINCOLO DELLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ROMA

IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI

