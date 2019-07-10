Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 11.20 MANUELA CIAMPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIENTE PROVOCA CODE DA TUSCOLANA A PONTINA
RESTIAMO SUL RACCORDO ANULARE MA IN CARREGIATA ESTERNA TRAFFICO LENTO DA APPIA A TUSCOLANA
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO SI RALLENTA DA PORTONACCIO ALLO SVINCOLO DELLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ROMA
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI
DA MANUELA CIAMPI E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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