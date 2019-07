Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA

PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO AD APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA IN DIREZIONE LATINA

IN VIA APPIA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA

RALLENTAMENTI IN VIA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A FONTENUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE 636 DI PALOMBARA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA PALOMBARESE NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE PERCORRENDO VIA SALARIA VECCHIA RALLENTAMENTI TRA LE FRAZIONI NEROLA ED ACQUAVIVA NELLE DUE DIREZIONI

Servizio fornito da Astral