Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA SU TUTTO L’ARCO SUD-ORIENTALE DEL QUADRANTE: TRA LE USCITE PER LA PONTINA E L’AUTOSTRADA A24 ROMA-TERAMO; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E A24;
SULL’AUTOSTRADA A1 TRAFFICO INTENSO SULLA BRETELLA: ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO CON LA A24 IN DIREZIONE FIRENZE;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA FLAMINIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E LABARO IN USCITA;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA, TRA L’INNESTO PER LA VIA DEI LAGHI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E TRIGORIA IN DIREZIONE POMEZIA;
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RALLENTAMENTI SULLA FL5 PER GUASTO TECNICO A SANTA SEVERA.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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