Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 16.20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA SU TUTTO L’ARCO SUD-ORIENTALE DEL QUADRANTE: TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E LA PRENESTINA;

SULLA BRETELLA DELL’AUTOSTRADA A1 CODE PER 5 KM ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO CON LA A24 IN DIREZIONE FIRENZE;

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA E, AVANTI, ALL’ALTEZZA DI APRILIA NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI PRATICA E POMEZIA IN DIREZIONE APRILIA;

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RALLENTAMENTI SULLA FL5, FL7 E FL8 PER GUASTI TECNICI. RITARDI FINO 50 MINUTI. MENTRE PER QUANTO RIGUARDA LA FL6 TERMINI-CASSINO: CORSE RALLENTATE CAUSA MALTEMPO FINO A UN’ORA.

