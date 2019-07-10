Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E LA PRENESTINA;
CODE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA E, IN SENSO CONTRARIO, RALLENTAMENTI TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA. SEMPRE SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA E, PROSEGUENDO ANCORA, ALL’ALTEZZA DI LATINA TRA BORGO PIAVE E VIALE XXI APRILE IN DIREZIONE SUD;
RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MACCHIA SAPONARA DIREZIONE CASTEL FUSANO;
INCOLONNAMENTI SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA E, AVANTI, ALL’ALTEZZA DI APRILIA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CERVETERI. SEMPRE SULL’AURELIA, CODE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI CIVITAVECCHIA FINO ALL’INCROCIO CON VIA TERME DI TRAIANO.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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