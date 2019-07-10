Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
RIAPERTO AL TRAFFICO IL TRATTO DI STRADA TRA CIVITAVECCHIA NORD E CIVITAVECCHIA SUD DELL’AUTOSTRADA A12 ROMA-TARQUINIA IN DIREZIONE ROMA, CHIUSO A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE OCCORSO NEL POMERIGGIO DI OGGI.
ORA UNO SGUARDO AL RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI STA UGUALMENTE IN CODA TRA NOMENTANA E PRENESTINA;
SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA E, IN SENSO CONTRARIO, RALLENTAMENTI TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA;
RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MACCHIA SAPONARA DIREZIONE CASTEL FUSANO;
INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CERVETERI. SEMPRE SULL’AURELIA, A SEGUITO DELLE DEVIAZIONI PER L’INCIDENTE OCCORSO SULLA A12, CODE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI CIVITAVECCHIA FINO ALL’INCROCIO CON VIA TERME DI TRAIANO.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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