Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 20:30

RIAPERTO AL TRAFFICO IL TRATTO DI STRADA TRA CIVITAVECCHIA NORD E CIVITAVECCHIA SUD DELL’AUTOSTRADA A12 ROMA-TARQUINIA, CHIUSO A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE OCCORSO NEL POMERIGGIO DI OGGI.

ORA UNO SGUARDO AL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO È IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA;

SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI;

SI RALLENTA POI IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E ARICCIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MACCHIA SAPONARA DIREZIONE CASTEL FUSANO;

INFINE, AVVERTIAMO GLI UTENTI DELLA STRADA DELLA CHIUSURA DEL TRATTO AUTOSTRADALE MACCARESE-TORRIMPIETRA DELL’A12, PER LAVORI. LA CHIUSURA OSSERVERA’ LA FASCIA ORARIA NOTTURNA 22:00-09:00.

RICORDIAMO INOLTRE CHE SUL RACCORDO ANULARE, FINO AL 12 LUGLIO, RESTERA’ CHIUSA AL TRAFFICO PER LAVORI, LA TRATTA DELLA CARREGGIATA INTERNA COMPRESA TRA LE USCITE PER TRIONFALE E CASSIA, IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 21:30-06:00.

