Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 07:30

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INERNA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA

IN ESTERNA INVECE TROVIAMO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E LA A24

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PRIME CODE ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN ENTRATA

RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E’ PREVISTO LO SCIOPERO DI ATAC E COTRAL DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 A FINE SERVIZIO.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ

