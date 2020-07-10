Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 07:30

di - 10 Luglio 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
    PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INERNA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA
    IN ESTERNA INVECE TROVIAMO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E LA A24
    SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
    SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PRIME CODE ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN ENTRATA
    RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E’ PREVISTO LO SCIOPERO DI ATAC E COTRAL DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 A FINE SERVIZIO.
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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